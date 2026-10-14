Агроном Светлана Пуронен рекомендовала до наступления устойчивых морозов перекопать грядки, убрать растительные остатки и при подходящих условиях посеять сидераты для подготовки почвы к следующему сезону.
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