В ночь на 21 октября в пяти регионах России была объявлена ракетная опасность.Главы Курской, Брянской, Воронежской, Липецкой и Орловской областях регионов обратились к жителям практически одновременно: первым в 00:05 мск написал губернатор Орловской области Андрей Клычков, призвав укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тем, кто на улице, — зайти в ближайшее здание.
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