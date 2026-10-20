В ночь на 21 октября в пяти регионах России была объявлена ракетная опасность.Главы Курской, Брянской, Воронежской, Липецкой и Орловской областях регионов обратились к жителям практически одновременно: первым в 00:05 мск написал губернатор Орловской области Андрей Клычков, призвав укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тем, кто на улице, — зайти в ближайшее здание.