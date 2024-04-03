Премьерный показ фильма «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» в «Авроре»

«Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» — фильм, который уже успел поразить зрителей и критиков на Венецианском кинофестивале и заслужил приз за лучшую режиссуру в программе Giornate degli Autori.
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