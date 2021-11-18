Овечкин об отсутствии голов после вантаймеров: «Стараюсь забивать в других ситуациях, если нет шансов в большинстве»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о том, что в этом сезоне НХЛ он еще ни разу не забил свой фирменный гол: щелчком в одно касание в большинстве из левого круга вбрасывания.

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