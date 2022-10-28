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Подразделения ВСУ нанесли удар по жилым районам Донецка из крупнокалиберной артиллерии

Подразделения ВСУ нанесли удар по жилым районам Донецка из крупнокалиберной артиллерии

Вооруженные силы Украины обстреляли два района Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК. Согласно обнародованным данным, огонь велся с применением артиллерии калибра 155 миллиметров по жилым кварталам в Киевском и Куйбышевском районах столицы республики.

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