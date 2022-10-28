Подразделения ВСУ нанесли удар по жилым районам Донецка из крупнокалиберной артиллерии

Вооруженные силы Украины обстреляли два района Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК. Согласно обнародованным данным, огонь велся с применением артиллерии калибра 155 миллиметров по жилым кварталам в Киевском и Куйбышевском районах столицы республики.