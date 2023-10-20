СК Запорожской области передал в суд материалы дела на агента ВСУ Кравцова

Следственный комитет по Запорожской области завершил расследование уголовного дела в отношении украинца Дмитрия Кравцова, который обвиняется в участии в террористической организации и покушении на теракт.
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