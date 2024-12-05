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Царьград

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Комитет по ценам Подмосковья сообщил о росте тарифов ЖКУ до 18,3%

Комитет по ценам Подмосковья сообщил о росте тарифов ЖКУ до 18,3%

Плата за жилье и коммунальные услуги в Московской области поднимется в 2025 году.Правительство Московской области установило предельную стоимость индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги и содержание жилья в 2025 году.

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