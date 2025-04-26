Женился в 37, но так и не стал отцом. История звезды «Отеля Элеон» Григория Сиятвинды

В детстве из-за темного цвета кожи будущий артист подвергался травле со стороны сверстников, но в дальнейшем он стал называть себя черным лебедем и осознал, что непохожесть на других может обернуться во благо.
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