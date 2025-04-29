Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В небе над Атлантикой в облаках заметили пузыри и дыры: они видны даже из космоса

В небе над Атлантикой в облаках заметили пузыри и дыры: они видны даже из космоса

Орбитальный спутник NASA зафиксировал необычное атмосферное явление над Атлантикой недалеко от побережья Флориды.

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