Зеленский обманул Америку — министр финансов США

Владимир Зеленский отказался подписать соглашение об украинских полезных ископаемых, что, по словам министра финансов США Скотта Бессента, помешало осуществлению «изысканного плана» американского лидера Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии