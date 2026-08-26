Без Китая пока никак: Россия продлила импорт оптоволокна до 2027 года

Единственный в ЕАЭС производитель оптоволокна вышел из строя после атаки беспилотников Правительство России продлило до 30 июня 2027 года возможность использовать импортное оптическое волокно при производстве кабелей, которые могут признаваться российской продукцией.
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