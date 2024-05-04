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Александр Тарханов: «Опейкина в плане судейской работы – супер среди женщин. Тихонову не стоило обсуждать судейство, но его слишком строго наказали»

Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной.

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