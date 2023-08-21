Уроки "Луны-25": пускать нужно много и часто

Хороший "распил", самое главное "неучтёнка". А Луна всё спишет! Денег, можно сказать "немеряно" - греби - не хочу!!!

Дмитрий Федорович

Если это рабочие моменты надо быть скромнее и раньше времени не кричать на весь мир про шкуру медведя которую поделили,а медведь то по лесу ходит.☹️