ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Уроки "Луны-25": пускать нужно много и часто

Уроки "Луны-25": пускать нужно много и часто

«Роскосмос»: 19 августа в соответствии с программой полета «Луны-25» была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты.

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Комментарии
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Алексей Павлов
Хороший &quot;распил&quot;, самое главное &quot;неучтёнка&quot;. А Луна всё спишет! Денег, можно сказать &quot;немеряно&quot; - греби - не хочу!!!
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8 час.
Дмитрий Федорович
Если это рабочие моменты надо быть скромнее и раньше времени не кричать на весь мир про шкуру медведя которую поделили,а медведь то по лесу ходит.☹️
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6 час.

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