«Роскосмос»: 19 августа в соответствии с программой полета «Луны-25» была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты.
Уроки "Луны-25": пускать нужно много и часто
Комментарии
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Алексей Павлов
Хороший "распил", самое главное "неучтёнка". А Луна всё спишет! Денег, можно сказать "немеряно" - греби - не хочу!!!
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8 час.
Дмитрий Федорович
Если это рабочие моменты надо быть скромнее и раньше времени не кричать на весь мир про шкуру медведя которую поделили,а медведь то по лесу ходит.☹️
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6 час.
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