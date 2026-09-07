Астраханские синебасы намотали за лето шесть с половиной миллионов километров

Астраханский филиал Национальной Транспортной Ассоциации подвел итоги летнего сезона. За три месяца пассажирские автобусы пропустили через свои двери порядка 11 млн человек.
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