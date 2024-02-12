Генерал Нургалиев: ВПК Запада получает выгоду от конфликта на Украине

Западу, в частности его военно-промышленному комплексу (ВПК), выгоден конфликт на Украине. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России, генерал Рашид Нургалиев в интервью aif.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии