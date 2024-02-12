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Газета.ру

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Генерал Нургалиев: ВПК Запада получает выгоду от конфликта на Украине

Генерал Нургалиев: ВПК Запада получает выгоду от конфликта на Украине

Западу, в частности его военно-промышленному комплексу (ВПК), выгоден конфликт на Украине. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России, генерал Рашид Нургалиев в интервью aif.

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