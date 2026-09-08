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Личный опыт эксплуатации дизельных Volvo D4 и D5: слабые места, пробеги и способы продлить жизнь мотору

Личный опыт эксплуатации дизельных Volvo D4 и D5: слабые места, пробеги и способы продлить жизнь мотору

Когда речь заходит о дизельных автомобилях Volvo, чаще всего вспоминают две вещи: отличную тягу и завидную экономичность.

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