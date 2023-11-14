Американский публицист Херш заявил о неспособности США повлиять на Израиль

Администрация президента США Джо Байдена не способна повлиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в решении палестино-израильского конфликта, так как сам Белый дом не может справиться с воцарившимся в нем хаосом.
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