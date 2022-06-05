Глава РСМД Кортунов заявил о фиаско Байдена на Саммите Америк

Попытки президента США Джо Байдена убедить представителей стран Латинской Америки присоединиться к антироссийской политике Белого Дома потерпят фиаско, уверен генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Попытки президента США Джо Байдена убедить представителей стран Латинской Америки присоединиться к антироссийской политике Белого Дома потерпят фиаско, уверен генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
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