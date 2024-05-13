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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сперс» хотят усилиться опытным разыгрывающим, который помог бы в развитии Вембаньямы

Об этом во время эфира ESPN рассказал инсайдер Марк Стейн. Отмечается, что первый номер с опытом призван не только усилить текущий состав, но и поспособствовать развитию выбранного под первым пиком на драфте-2023 Виктора Вембаньямы в целом.

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