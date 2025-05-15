«Барселона» стала чемпионом Испании

Команда Ханса-Дитера Флика досрочно выиграла Ла Лигу в 36-м туре, победив «Эспаньол» (2:0) в дерби. «Барселона» набрала 85 очков и на 7 баллов опережает «Реал» за два тура до конца чемпионата.