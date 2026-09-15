«Пускай не выступают» - за что Пономарев раскритиковал «Зенит»

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что критика судейства со стороны тренерского штаба "Зенита" не имеет оснований, поскольку петербургская команда сама получает больше всех пенальти в Российской премьер-лиге (РПЛ).