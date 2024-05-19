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«Динамо» летит к титулу, спасение «Краснодара», «Сочи» покинул РПЛ, непобедимый «Байер», Усик победил Фьюри, 8-й поул Ферстаппена подряд и другие новости

1. В субботу в РПЛ «Динамо» вынесло «Крылья Советов» (4:1) и закрепилось на первой строчке. «Краснодар» сохранил шансы на титул, на 91-й вырвав победу у «Сочи», а «Локомотив» победил «Факел» и с 50 очками идет 4-м.

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