Политнавигатор Ϲтpaны ɜaпaднοгο блοκa мοгли бы пpοдeмοнcтpиpοвaть Ροccии cвοи миpныe нaмepeния, пpиглacив eё в ΗAΤΟ.
«Потенциал для войны исчезнет» – в США советуют пригласить Россию в НАТО
Комментарии
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АА
Архип Архипов
Однако! Да Китай сразу рванет до Урала. Пока суть да дело. Нужно ему, чтобы НАТО к Китайской стене подошло?
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6 час.
Лидия
В НАТО мы будем не просто шестёркой, а восьмёркой, и зачем нам надо быть убийцами, как они, хищники, как сами о себе говорят.
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5 час.
Надежда
"Ϲтpaны ɜaпaднοгο блοκa мοгли бы пpοдeмοнcтpиpοвaть Ροccии cвοи миpныe нaмepeния, пpиглacив eё в ΗAΤΟ." Видимо, экс-разведчик не в курсе, что вся эта хрень с майданом для того и затевалась, чтобы воевать с русскими тушками жадных и хитровыделанных морекопателей...
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5 час.
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