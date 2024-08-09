«Потенциал для войны исчезнет» – в США советуют пригласить Россию в НАТО

АА Архип Архипов Однако! Да Китай сразу рванет до Урала. Пока суть да дело. Нужно ему, чтобы НАТО к Китайской стене подошло?

Лидия В НАТО мы будем не просто шестёркой, а восьмёркой, и зачем нам надо быть убийцами, как они, хищники, как сами о себе говорят.