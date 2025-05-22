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Царьград

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Киев упрекнул Трампа: Сокращение помощи вызвало обвинение в предательстве

Киев упрекнул Трампа: Сокращение помощи вызвало обвинение в предательстве

Киевский режим разочарован позицией США по поводу уменьшения помощи Украине. Политолог Андрей Суздальцев заявил, что президент Дональд Трамп стал в глазах украинцев предателем, хотя ничего не обещал.

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