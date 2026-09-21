Москва получила повод нацелить «Орешник» на Японию

Ремилитаризация Японии выходит на новый уровень: американские ракетные комплексы Typhon вновь размещены на японской территории, на этот раз – на острове Кюсю.
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