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Для участников СВО хотят установить единые социальные льготы

Для участников СВО хотят установить единые социальные льготы

Для участников СВО хотят установить единые социальные льготы. Как выяснили «Известия», такой законопроект 18 марта будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.

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