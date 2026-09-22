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Тульские новости

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Мурал на Марата заклеивают пенопластом для утепления

Мурал на Марата заклеивают пенопластом для утепления

Мурал, созданный по гранту Росмолодёжи, заклеивают пенопластом, чтобы утеплить квартиры перед зимой. Пока изменения коснулись только нижней части рисунка.

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