Мурал на Марата заклеивают пенопластом для утепления

Мурал, созданный по гранту Росмолодёжи, заклеивают пенопластом, чтобы утеплить квартиры перед зимой. Пока изменения коснулись только нижней части рисунка.
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