В Приднестровье изменили график работы уличного освещения

В Приднестровье для экономии электроэнергии изменили схему работы уличного освещения. Как сообщил первый вице-премьер – министр экономического развития непризнанной ПМР Сергей Оболоник, на магистралях и аварийно опасных участках освещение сохранится до полуночи, а в других местах фонари будут работать с момента захода солнца (около 16:30) до 20:00.