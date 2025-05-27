Магдеев отметил, что малый и средний бизнес вносят серьезный вклад в экономику Челнов

Автор: Эльза КузнецоваМэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании поздравил представителей делового сообщества с Днем российского предпринимательства и подчеркнул значимость их работы для развития города.
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