Кресло Святого Петра будет выставлено в базилике Ватикана до 8 декабря

Деревянный трон, символ первенства князя апостолов, извлеченный из его монументального позолоченного бронзового «мощевика», будет выставлен ан всеобщее обозрение у алтаря Исповеди с воскресенья 27 октября, в конце мессы под председательством папы римкого Франциска по завершении Синода.