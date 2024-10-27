Кресло Святого Петра будет выставлено в базилике Ватикана до 8 декабря

Деревянный трон, символ первенства князя апостолов, извлеченный из его монументального позолоченного бронзового «мощевика», будет выставлен ан всеобщее обозрение у алтаря Исповеди с воскресенья 27 октября, в конце мессы под председательством папы римкого Франциска по завершении Синода.
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