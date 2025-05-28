NYT: Израиль может атаковать Иран вопреки сделке Вашингтона и Тегерана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по данным The New York Times, может санкционировать атаку на Иран, даже если Вашингтон достигнет соглашения с Тегераном по ядерной программе Об этом пишет The New York Times.
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