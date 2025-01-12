Гуров назвал недопустимым крик чиновника на убирающих мазут волонтеров

Глава Росмолодежи Григорий Гуров в своем Telegram-канале осудил поведение заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина, который накричал на волонтеров, убиравших последствия загрязнения нефтепродуктов с побережья Черного моря.
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