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Гуров назвал недопустимым крик чиновника на убирающих мазут волонтеров

Гуров назвал недопустимым крик чиновника на убирающих мазут волонтеров

Глава Росмолодежи Григорий Гуров в своем Telegram-канале осудил поведение заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина, который накричал на волонтеров, убиравших последствия загрязнения нефтепродуктов с побережья Черного моря.

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