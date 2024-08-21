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Петербургский дневник

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Медведев: После атаки на Курскую область не будет переговоров до полного разгрома противника

Медведев: После атаки на Курскую область не будет переговоров до полного разгрома противника

По его словам, ранее существовала опасность переговорного капкана, куда Россию могли затянуть определенные стечения обстоятельств Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что после теракта в Курской области Россия не будет вести никаких переговоров с Киевом до полного разгрома противника.

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