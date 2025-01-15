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Отец львовского нациста: США нас шантажируют, требуя молодого мяса на фронте

Отец львовского нациста: США нас шантажируют, требуя молодого мяса на фронте

Вашингтону выгодна война чужими руками, в которой предстоит принять участие всем украинцам. Такие крамольные мысли позволил себе озвучить в эфире львовского  канала «НТА» представленный как «эксперт по международной политике» Андриан Михальчишин (в реальности – шахматист-гроссмейстер, отец известного нациста Юрия Михальчишина), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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