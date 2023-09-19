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Госавтоинспекторы Владимирской области проводят практические уроки дорожной грамотности с учащимися начальных классов

18 сентября стартовала Всероссийская Неделя безопасности дорожного движения. Мероприятия, направленные, прежде всего, на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, продлятся до 22 сентября 2023 года включительно.

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