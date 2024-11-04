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Всё о женщинах

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Любовницы расставляют сети: как определить, что партнер вам изменяет

Любовницы расставляют сети: как определить, что партнер вам изменяет

Чаще всего ходят налево мужчины с залысинами, серо-голубыми глазами и легкой щетиной… Не верите? Все строго научно! В Великобритании провели опрос среди мужчин и женщин, которым когда-либо изменяли мужья и жены.

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