Любовницы расставляют сети: как определить, что партнер вам изменяет

Чаще всего ходят налево мужчины с залысинами, серо-голубыми глазами и легкой щетиной… Не верите? Все строго научно! В Великобритании провели опрос среди мужчин и женщин, которым когда-либо изменяли мужья и жены.
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