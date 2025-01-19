Пленный Корейко: ВСУ взрывали дома в Курахове, в которых могли быть жильцы

Командиры украинской армии отдавали приказы о подрыве многоквартирных домов в Курахове в ДНР, не проверяя есть ли в жилых строениях мирные граждане, рассказал один из украинских военнопленных Максим Корейко.
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