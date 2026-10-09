НБА. Предсезонные матчи. «Даллас» сыграет против «Хьюстона» в Китае, «Чикаго» примет «Мемфис»

В китайском Макао пройдет ранний матч «Далласа» и «Хьюстона». «Чикаго» дома встретится с «Мемфисом». НБА Предсезонные матчи ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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