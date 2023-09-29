Театр абсурда
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Театр абсурда

8 462 подписчика

Взвыл ославленный в Канаде нацист Гунько

Взвыл ославленный в Канаде нацист Гунько

Канадское ТВ дозвонилось до ветерана SS, чтобы получить его комментарий после скандального появления в парламенте страны.

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Комментарии
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Алина
Дела  творил  громкие, а  уйти  хочет тихо  ... Недобиток  фашистский.Надо, чтоб мучился ,  уходя  в  иной мир  ...
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6 час.

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