Студенты из Индии рассказали, чему их научила жизнь в Архангельске

Ежегодно россияне отмечают 25 января — День российского студенчества. ИА «Регион 29» решило узнать у студентов из Индии, есть ли у них что-то подобное на родине, а заодно научить нашим некоторым традициям и приметам для успешной сдачи экзаменов.