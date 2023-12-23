Стали известны победители шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. В финале шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», которое выходит на ТНТ, победителями стали сразу два участника, говорится на странице телеканала в социальной сети в «ВКонтакте».
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