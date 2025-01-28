Умер автор песни «Листья желтые над городом кружатся» Янис Петерс

Политика как она есть

27 января скончался Янис Петерс, советский и латышский поэт, публицист, редактор, дипломат. Петерс был соавтором ряда сверхпопулярных в СССР песен, в частности — он автор слов хита Par pēdējo lapu — «Листья желтые над городом кружатся».