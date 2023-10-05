В ФРГ предложили выдавать стартовый капитал всем достигшим 18 лет

Уполномоченный правительства Германии по восточным регионам, 47-летний политик от Социал-демократической партии Карстен Шнайдер, предложил выдавать 20 тысяч евро каждому гражданину страны, достигшему 18-летнего возраста.
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