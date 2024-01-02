Замминистра обороны РФ генерал-полковник Садовенко в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту мальчика из Рязанской области

Для Коли и его старшего брата по поручению генерал-полковника Юрия Садовенко организовали поездку в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.
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