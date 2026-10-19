ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Около четверти населения России к 2030 году составят люди старше 60 лет, заявил главный внештатный гериатр Минздрава Максим Кабанов.
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