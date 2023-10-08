Бобруйчанин систематически избивал престарелую мать.

Прокуратура г.Бобруйска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее несудимого местного жителя - ему инкриминированы истязание престарелой матери и причинение ей менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности.
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