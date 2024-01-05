Контейнерные перевозки из Азии в Европу подорожали в два раза — названа причина

Стоимость перевозки грузов на контейнеровозах, следующих из Азии в Европу, резко выросла из-за атак на суда в районе Красного моря, которые производят йеменские хуситы (участники йеменской военизированной группировки «Ансар Аллах»).
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