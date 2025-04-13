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Трамп продлил байденовский режим ЧС из-за якобы вредоносных действий России

Трамп продлил байденовский режим ЧС из-за якобы вредоносных действий России

Дональд Трамп принял решение продлить на год режим чрезвычайной ситуации, то бишь пакет антироссийских санкций, введённый его предшественником Джо Байденом в связи с "вредоносной деятельностью" российских властей.

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Комментарии
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Балу -
А у нас есть такие наивные, кто мог бы подумать, что трамп что-то хорошее сделает для России?... Всё, что он делает, он делает если не для США, то лично для себя...
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12 час.
Alex Nемо
И чё?
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7 час.
vladimir vedenkin
Давно пора понять, что Трамп ничего положительного для РФ делать не собирается, если обстоятельства не заставят.Ничего не уступать, использовать &quot;обстоятельства&quot; и укреплять армию, флот, экономику.
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2 час.
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