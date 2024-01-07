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Названы самые кассовые российские актеры 2023 года

Названы самые кассовые российские актеры 2023 года

Аналитик кинобизнеса Сергей Лавров подвел итоги ушедшего киногода, и его выводы просто поражают. Он составил ТОП-25 самых кассовых российских актеров на основе результатов проката российских фильмов за 2023 год и собранной ими кассы.

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