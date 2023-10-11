Любитель супа с человечиной отправлен в СИЗО: что известно

В СКР по Ленобласти сообщили подробности задержания людоеда из Мичуринского.54-летний житель Мичуринского Приозерского района Ленобласти услышал в суде свою меру пресечения на период расследования уголовного дела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии